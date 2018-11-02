DHA İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE YOL ÇÖKTÜ 2 GÜVENLİK GÖREVLİSİ TOPRAK ALTINDA (geniş haber)

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA

ÜMRANİYE'de metro yapımı çalışmasının sürdüğü yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yan taraftaki bir inşaatın güvenlik kulübesinde gece nöbetinde bulunan 2 güvenlik görevlisi toprak altında kaldı. Göçük altındaki güvenlik görevlilerini arama ve kurtarma çalışmaları iş makinaları yardımıyla sürüyor. İBB'den yapılan açıklamada ise, "göçüğün zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir" denildi.

Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde yapımı süren metro çalışmasının olduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle saat 01.30 sıralarında yolda çökme meydana geldi. Bu sırada yandaki inşaat alanında bulunan güvenlik kulübesindeki iki görevli göçük altından kaldı. Göçük çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Ümraniye'de Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde metro çalışması sırasında yaşanan çökme olayı ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, güvenlik nedeniyle çevre binalardaki vatandaşların tedbir amaçlı olarak tahliye edildiği kaydedildi. İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: