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DHA İSTANBUL - ÜMRANİYE'DEKİ ÇÖKMEDE ÖLENLERİN FOTOĞRAFLARI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 17:10 | Son Güncelleme

Ümraniye'deki çökmede ölen Günay Halat ve Mehmet Altun'ın fotoğrafları Görüntü Dökümü; -------- -ilk kare Mehmet Altun -Diğerleri Günay Halat DHA FEED  

Ümraniye'deki çökmede ölen Günay Halat ve Mehmet Altun'ın fotoğrafları

Görüntü Dökümü;
--------
-ilk kare Mehmet Altun
-Diğerleri Günay Halat

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