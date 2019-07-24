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DHA İSTANBUL - UNESCO'NUN DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNDE BULUNAN AGAVE SİLİVRİ'DE AÇTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 10:00 | Son Güncelleme

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve sadece bir kez çiçeklenen agave bitkisi, Silivri'de çiçek açtı.

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve sadece bir kez çiçeklenen agave bitkisi, Silivri'de çiçek açtı.
Silivri sahilinde bulunan bir kafenin yanında 30 yıl önce dikildiği öğrenilen Agave ilk kez çiçek açtı. Agave, halk arasında 'Sabır otu' ve 'Yüzyıl' bitkisi olarak biliniyor. Anavatanı Orta ile Güney Amerika olan 'agave' bitkisi, 100 yıla kadar yaşayabiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Agave bitkisi
- Genel ve detaylar

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