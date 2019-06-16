DHA İSTANBUL- ÜNİVERSİTE SINAVINDAN ÇIKAN ÖĞRENCİLER ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ter döken öğrenciler, sınav çıkışında ailelerinin alkışlarıyla karşılandı. Aileler, sınavdan çıkan çocuklarına sarıldı.

"YEDİKLERİNE ÇOK DİKKAT ETTİK"

Bir öğrenci velisi Banu Uçar, çocuğunun YKS sınavlarından bir hafta öncesinden itibaren yediklerine çok dikkat ettiğini belirterek, "Bir haftadır dışarıdan yemek yemedik. Benim oğlum sakatat meraklısı. Kokoreç delisi. Buradan çıkınca şimdi direk kokoreççiye gideceğiz zaten. Bu arada Fenerbahçe Yönetim Kurulu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Yeterli katılım olmamış galiba, bundan dolayı da toplantıları iptal olmuş" dedi.

"FENERBAHÇE YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Sınav esnasında Kadıköy Anadolu Lisesi yanında bulunan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı, öğrenci ve ailelerini tedirgin etmişti. Sınav sonuna kadar hiçbir gürültü meydana gelmemesi üzerine bir öğrenci velisi şunları söyledi. "Fenerbahçe Ailesi'ne, yönetimine teşekkür ederiz anlayışlarından dolayı. Çünkü bugün bildiğiniz gibi çocuklarımız hayatlarının en önemli günlerinden birini yaşadı. Üniversite sınavına girdiler. Bize bu konuda hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz Fenerbahçe Ailesi'ne. Hiçbir ses olmadı, ne taraftar ne gürültü ne tezahürat."