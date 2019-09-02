HABER

DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR VE MALTEPE'DE TRAFİK KAZALARI: 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 05:04 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Üsküdar'da virajı alamayan sürücü motosikletiyle refüje çarpıp devrildi.

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Üsküdar'da virajı alamayan sürücü motosikletiyle refüje çarpıp devrildi. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı. Aynı dakikalarda Maltepe'de meydana gelen kazada ise otomobil yol ayrımındaki tabela direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.
Saat 03.00 sıralarında Üsküdar Harem Sahil Yolu'nda 10 HS3 793 plakalı motosiklet sürücüsünün virajda direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, motosiklet önce orta refüje çarptı daha sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, motosiklette bulunan biri kadın 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
BİR TRAFİK KAZASI DA MALTEPE'DE YAŞANDI
Üsküdar'daki kazayla Maltepe'de de bir trafik kazası yaşandı. 34 BSV 081plakalı otomobil sürücüsü Muharrem Emre Er, E-5 Bostancı istikametinde kontrolü kaybedince yol ayrımındaki tabela direğine çarptı. Kazada sürücü, otomobil içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşlar sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Er'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polisin iki kazayla ilgili de soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------------------
Motor kazası olay yeri
Polis ekipleri
Yaralının ambulansa bindirilmesi
+++
Maltepe'deki kaza yeri
Kazaya karışan otomobil
Röportaj
Polis ekipleri
İtfaiye ekipleri
Genel ve detaylar

PARTNERSeren Serengil'den kötü haber!Seren Serengil'den kötü haber!
Havada takla attı! Talihsiz kaza kamerada!Havada takla attı! Talihsiz kaza kamerada!
Taksi ücretleri zammı yürürlüğe girdiTaksi ücretleri zammı yürürlüğe girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadıköy'de nefes kesen maç!

Kadıköy'de nefes kesen maç!

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Galatasaray'dan bir transfer daha!

Galatasaray'dan bir transfer daha!

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Tur minibüsü ile otobüs çarpıştı: 13 yaralı

Tur minibüsü ile otobüs çarpıştı: 13 yaralı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karşıya geçen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada!

Havada takla attı! Talihsiz kaza kamerada!

Adana'da yılan paniği! Bir günde ikinci yılan vakası!

Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!

Düğün salonunun bahçesine uçtu! Yaralıları görenler bir şok daha yaşadı!

Düğün salonunun bahçesine uçtu!

Ankara'da traktör fabrikasında korkutan yangın!

Ankara'da korkutan yangın!

İstanbul'da yangın paniği! 7 kişi dumanların arasında kaldı!

7 kişi dumanların arasında kaldı!

Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Dereye uçan araçta can pazarı yaşandı!

Dereye uçan araçta can pazarı! Ölü ve yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.