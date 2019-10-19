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DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA POLİS MEMURU KENDİNİ VURDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 04:00 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - ÜSKÜDAR'DA bulunan Şehit Polis Memuru Mehmet Şevket Uzun Çevik Kuvvet yerleşkesinde, Polis Memuru Mustafa Gökkaya iddiaya göre, silahıyla intihar girişiminde bulundu.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - ÜSKÜDAR'DA bulunan Şehit Polis Memuru Mehmet Şevket Uzun Çevik Kuvvet yerleşkesinde, Polis Memuru Mustafa Gökkaya iddiaya göre, silahıyla intihar girişiminde bulundu. Sol göğüs kısmından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan Gökkaya, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, Üsküdar'daki Şehit Polis Memuru Mehmet Şevket Uzun Çevik Kuvvet yerleşkesinde gece saat 01.00 sıralarında yaşandı. Yerleşkenin içerisinden silah sesi duyulması üzerine, görevli polis memurları içeride arama yaptı. Yemekhaneye giren polis ekipleri Mustafa Gökkaya'yı yerde sol göğüs kısmından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Mustafa Gökkaya, ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken meslektaşları ise hastaneye akın etti. Daha sonra olayı öğrenerek hastaneye gelen Gökkaya'nın annesi de gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı anneyi Gökkaya'nın meslektaşları teselli etti.
Öte yandan, Olay Yeri ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yerleşkede bir süre inceleme yaptı. İlk inceleme sonucu olay yerinde tabanca, bir adet boş kovan ve Gökkaya'ya ait cep telefonu bulundu. Gökkaya'nın özel hayatında problemleri olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Hastaneden detaylar
-Polis ekiplerin hastanede beklemesi
-Acılı annenin polislerden bilgi alması ve sinir krizi
-Yerleşkeden detaylar

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