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DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA YANGIN:  2 ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 08:27 | Son Güncelleme

Üsküdar’da bir evde çıkan yangında 2 çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber-Kamera : Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)

Üsküdar’da bir evde çıkan yangında 2 çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın saat 06.30 sıralarında Valide-i Atik Mahallesi Abacıdede Sokaktaki evde çıktı. İddiaya göre aileleri tarafından evde yalnız bırakılan iki çocuk çıkan yangında mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumandan etkilenen çocukları kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuklar tedavi altına alındı. Polis çocuklarını evde yalnız bırakan aileye ulaşmaya çalışıyor. Bu arada itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken komşuların pencerelere çıkarak çalışmaları büyük bir merakla izlediği görüldü.

İtfaiye araçları yangının yaşandığı sokağın dar olmasına rağmen rastgele park yapan araçlar yüzünden olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye erleri yolu kapatan araçların sahiplerini bulamayınca uzun hortumlar çekerek yangına müdahale etmek zorunda kaldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan evden görüntü

-İtfaiye erlerinin soğutma çalışmaları

-İtfaiye araçlarının geçişini engelleyen araçlar

-Yanmış piknik tüpü

-Genel ve detay görüntüler

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