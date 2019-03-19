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DHA İSTANBUL - UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARINA VADİ ENGELİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 08:57 | Son Güncelleme

  Haber: Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği Vadi tarafından tespit edilen 50 kilogram ‘Skunk’ adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

Haber: Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği Vadi tarafından tespit edilen 50 kilogram ‘Skunk’ adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yurtdışından getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun İstanbul'da eğlence mekanlarına ve torbacı olarak bilinen kişilere dağıtacağı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar sonrası şüpheliler, Fatih'te tespit edildi.

Şüphelileri adım adım takip eden jandarma operasyon düzenledi. Şüphelilerin kullandığı araçta dedektör köpek Vadi’nin de katılımıyla yapılan aramalarda; karton kutularda saklanmış vaziyette 50 kilogram ‘Skunk’ adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri dedektör köpeklerin koku almasını önlemek için şeffaf naylon ile sardığı görüldü.

Yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyonun jandarma kamerası görüntüleri

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