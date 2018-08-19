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DHA İSTANBUL - VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI, İŞTE ALTERNATİF YOLLAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 07:56 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU - Alper KORMAZ / İSTANBUL DHA - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yılı provalarının yapılacağı Vatan Caddesi ve bazı bağlantı yolları bu sabah 07.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU - Alper KORMAZ / İSTANBUL DHA - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yılı provalarının yapılacağı Vatan Caddesi ve bazı bağlantı yolları bu sabah 07.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi ve törenin yapılacağı bazı yollar 30 Ağustos'ta trafiğe kapalı olacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yılı provaları için Vatan Caddesi ve bazı bağlantı yolları 07.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurduğu, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü imzalı açıklamada ise kapatılan yollar ve alternatif güzergâhlarla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"19.08.2018 ve 30.08.2018 tarihlerinde ilimizde gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının 96. Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında 07.00 ile 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.
TRAFİĞE KAPATILACAK GÜZERGÂHLAR:
Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi gidiş ve gelişler,
D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi

  1. Yıl caddesinden Vatan Caddesi girişi
    Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi
    Oğuzhan Caddesinden Vatan Caddesi girişi
    Sofular Caddesinden Vatan Caddesi girişi
    Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi
    Akdeniz caddesinden Vatan Caddesi girişi
    Akşemşettin caddesinden Vatan Caddesi girişi
    Ordu Caddesinden ve Atatürk Bulvarından Vatan Caddesi girişi
    Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi
    Vatan Caddesine çıkan tüm Cadde ve Sokaklar
    ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR:
    Millet Caddesi
    Fevzipaşa Caddesi"
    GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
    -------------------------------
    - Trafiğe kapatılan Vatan Caddesi
    - Polis ekiplerinin çalışmaları
    - Genel ve detay görüntüler
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