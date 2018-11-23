DHA İSTANBUL - VATAN CADDESİ'NDE KAZA ATLATAN MOTORCULARIN TEPKİSİ SERT OLDU

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

Vatan Caddesi'nde önlerine aniden dönüş yapan otomobile çarpmaktan son anda kurtulan motosikletlerin tepkisi sert oldu

Fatih Vatan Caddesi'nde ilerleyen 2 motosikletlinin önüne en sağ şeritten gelen bir sürücü direksiyon kırdı. Motosikletliler otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Kazayı son anda atlatan motosikletlilerin otomobil sürücüsüne tepkisi sert oldu. Motosikletinden inen bir sürücü, aracı tekmeledi, sürücüye vurdu. Hatasının farkında olan otomobil sürücüsü defalarca özür diledi. Yanında eşi bulunan otomobil sürücü, çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştı. Olay anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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Olay anı

