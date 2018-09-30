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DHA İSTANBUL - VİRAJI ALAMAYAN DAMACANA YÜKLÜ KAMYONET YAN YATTI...

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:51 | Son Güncelleme

Haber: Hakan KAYA- Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL, DHA  Kağıthane'de damacana su yüklü kamyonet virajı alamadı, yan yattı.

Haber: Hakan KAYA- Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL, DHA
Kağıthane'de damacana su yüklü kamyonet virajı alamadı, yan yattı. Olay, Merkez Mahallesi, Dumlupınar Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Damacana su yüklü kamyonet virajı alamayınca yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi tedbir amaçlı güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla kamyonet kurtarıldı. Olayın görgü tanığı İlkay Kurtuluş, "Kamyonette yük var, arkadaş buradan geçmeye çalışırken yük yana yattı, kasayı açtı. Kamyonette devrilmeye yüz tuttu. İçerisinde 300 tane damacana su varmış" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Kamyonun yan yatmış hali
-Caddenin trafiğe kapatılması
-Meraklı Kalabalıktan detay görüntü
-Kamyondan genel ve yakın detaylar
-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Kamyonun kurtarılmaya çalışılması
-Kamyonun kurtarılıp hareket etmesi
-Genel ve yakın detaylar
-Vatandaş ile röportaj
-Genel ve detaylar

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