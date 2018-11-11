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DHA İSTANBUL -  VODAFONE 40. İSTANBUL MARATONU RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 11:01 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU - Gökhan ÇELİK - İlkay DİKİCİ - Ali AKSOYER  / İSTANBUL, DHA    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl "Sağlık İçin Koş" temasıyla düzenlediği Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da en renkli bölüm Halk Koşusu'nda yaşandı.Tekerlekli Sandalye ile yarışan engelli sporcuların startı ile başlayan Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda 42K "Maraton", 15K, 10K, ve Halk Koşusu'nun startı verildi.

Haber - Kamera: Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU - Gökhan ÇELİK - İlkay DİKİCİ - Ali AKSOYER / İSTANBUL, DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl "Sağlık İçin Koş" temasıyla düzenlediği Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da en renkli bölüm Halk Koşusu'nda yaşandı.Tekerlekli Sandalye ile yarışan engelli sporcuların startı ile başlayan Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda 42K "Maraton", 15K, 10K, ve Halk Koşusu'nun startı verildi.
Halk Koşusu'nun startını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bu güzel günde dünyanın en güzel şehri İstanbul'da sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyum. Bu yarış kötülüklere karşı birlik ve beraberlik için olan bir yarış. Kıtaları ve gönülleri birleştiren bir yarış. Sağlık için, birlik ve beraberlik için, terörü yenmek için, bağımlılıkları yenmek için koşacağız, hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu. Sporun sağlık ve geleceğin daha rahat yaşaması olduğunu ifade eden İBB Başkanı Mevlüt Uysal, katılan herkese teşekkür ederek sağlıklı yarınlar diledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise İBB Başkanı Uysal'a teşekkür ederek, "Kardeşlik için, beraberlik için Asya'dan Avrupa'ya koştuğunuz için hepinizi tebrik ediyorum" dedi. Startın verilmesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kahvaltı yapan, kostümleri ile yarışa katılan, sürpriz evlenme teklifi edenler oldu. Bunların dışında sosyal mesaj vermek isteyen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) da maratonda yer aldı. Sağlıklı yaşama dikkat çeken vatandaşlar renkli görüntüler oluştururken, halk koşusuna katılan 87 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Ali Borç Bitiren gençlere tavsiyelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Bakan Kasapoğlu'nun konuşması
-Vali Yerlikaya'nın açıklamaları
-Başkan Uysal'ın konuşması
-Halk Koşusu'nda startın verilmesi
-Köprü üzerinde kahvaltı yapanlar
-Kostüm ile yarışa katılan
-Farklı ülkelerden yarışa katılanlar
-Köprü üzerinde koşanlardan görüntü
-Kore gazisi ile röportaj
-Ceviz adamla röportaj
-Kostümlü vatandaşlarla röportaj
-Köprü üzerindeki yarışanlardan görüntüler
-Genel detaylar

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