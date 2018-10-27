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DHA İSTANBUL -YANAN DAİRENİN KAPISINI KIRARAK AİLESİNİ KURTARDI  

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 13:34 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Emin YEŞİL, Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Sultangazi'de bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın nedeniyle içerdekiler mahsur kaldı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL, Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
Sultangazi'de bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın nedeniyle içerdekiler mahsur kaldı. Yangın haberini alan baba evin kapısını kırarak, ailesini yangından kurtardı.

Yangın, 12.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi, Ordu Caddesi 95 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 4. katında bulunan evin mutfak kısmında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Dairede oturan bir kadın ve iki çocuğu mahsur kaldı. Evinde yangın çıktığı haberini alan Nedim Keser ailesine yardım etmek için eve koştu. Baba Keser yanan evin kapısını kırarak ailesini dışarıya çıkarttı. Bu sırada ailenin küçük kızı dumandan etkilendi. Baba Keser, ismi öğrenilmeyen küçük kızını sağlık ekiplerine teslim etti. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ
Kısa süre sonra olay yerine gelen Sultangazi ve Habipler itfaiye takımları yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri yanan dairede duman tahliyesi yaparken, çevrede bulunan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. Hastaneye kaldırılan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü
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-İtfayie ekiplerinin çalışması
-Çevrede bekleyen vatandaşlardan görüntü
-Evden çıkan yoğun duman
-Babanın kızını sağlık ekiplerine teslim etmesi (özel)
-Yangın anından cep telefonu görüntüleri
-Görgü tanıklarıyla röportaj
-Genel ve detaylar

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