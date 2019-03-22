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DHA İSTANBUL - YANGINDA ÜST KATLARDA MAHSUR KALAN 10 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 04:54 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde gece saatlerinde 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde gece saatlerinde 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede yangın çıktı. Yükselen dumanlar nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 2'si çocuk 10 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yakuplu Mahallesi'nde 96. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede gece saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri önce komşularını uyandırdı, sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı doğalgazı keserken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yükselen dumanlar nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 2'si çocuk 10 kişi itfaiye erlerince merdiven yardımıyla tek tek kurtardı. Dairede çıkan yangını kontrol alan ekipler, duman tahliyesi ve soğutma çalışması yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye tarafından kurtarılan vatandaşlara olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahale yapıldı. Dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, dairede hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
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- Olay yerinden görüntüler
- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
- Mahsur kalanların görüntüsü
- Kurtarılan vatandaşlar
- Bina sakini ile röp.
- Sağlık görevlilerinin müdahalesi
- Genel ve detaylar

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