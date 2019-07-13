HABER

DHA İSTANBUL - YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ YOLUNDA KATI ATIK TANTERİ YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 15:23 | Son Güncelleme

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Riva Kavşağı'nda katı atık tankeri kaza sonrası yandı.

Haber-Kamera: Ümit UZUN-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Riva Kavşağı'nda katı atık tankeri kaza sonrası yandı. Araç sürücü ise yangından hemen önce araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Çevre Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Beykoz yönüne ilerleyen katı atık tankeri lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Alev alan araçtan sürü son anda çıkarıldı. Yangın nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken aracın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı,

Görüntü Dökümü:

------------------------------

-Kaza yeri genel ve detaylar

-Etrafa saçılan parçalardan detaylar

-Oluşan trafikten detaylar

-Patlayan lastik detayı

-Tankerden görüntüler

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
Bakan Kurum: Ayder'deki salıncakları kaldıracağızBakan Kurum: Ayder'deki salıncakları kaldıracağız
Van'da yaz ortasında kayak keyfiVan'da yaz ortasında kayak keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'göçmen kaçakçılığı' açıklaması

Bakan Soylu'dan sert açıklama: Bunların canına okuyacağız

15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

15 Temmuz görselli hızlı tren ilk seferini yaptı

15 Temmuz görselli hızlı tren ilk seferini yaptı

Her güneşe çıktığında DNA'sı mutasyona uğruyor! Yıllar sonra ilk kez...

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

15 Temmuz Gazisi Baş: O geceyi hiçbir zaman unutamam

15 Temmuz Gazisi Baş: O geceyi hiçbir zaman unutamam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.