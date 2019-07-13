DHA İSTANBUL - YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ YOLUNDA KATI ATIK TANTERİ YANDI

Haber-Kamera: Ümit UZUN-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)
Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Riva Kavşağı'nda katı atık tankeri kaza sonrası yandı. Araç sürücü ise yangından hemen önce araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kuzey Çevre Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Beykoz yönüne ilerleyen katı atık tankeri lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Alev alan araçtan sürü son anda çıkarıldı. Yangın nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken aracın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı,
Görüntü Dökümü:
------------------------------
-Kaza yeri genel ve detaylar
-Etrafa saçılan parçalardan detaylar
-Oluşan trafikten detaylar
-Patlayan lastik detayı
-Tankerden görüntüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum