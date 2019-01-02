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DHA İSTANBUL - YEDİKULE'DE ENKAZ ALTINDA KALAN KİŞİ YANGIN SONRASI AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 18:16 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Ersan SAN - İSTANBUL DHA Yedikule'de çöken binanın enkazı altında kalan Turgut Peker sabaha karşı çıkan yangın sonrası açıklamalarda bulunmuştu.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Yedikule'de çöken binanın enkazı altında kalan Turgut Peker sabaha karşı çıkan yangın sonrası açıklamalarda bulunmuştu.

Fatih Yedikule'de sabaha karşı metruk binada yangın çıktı. Yanan binanın hemen yanında bulunan bina da hasar gördü. Yanan bina sabah saatlerinde belediye tarafından yıkıldı. Turgut Peker hasan gören binaya öğle saatlerinde girdi. İddiaya göre, Peker ve yanındaki 2 kişi para kasasını çıkarmaya çalıştı. Ancak binada göçük meydana geldi. İki kişi kaçarken Peker enkaz altında kaldı. Çökme ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Peker yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Turgut Peker, sabaha karşı çıkan yangın sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Yanan binanın sahibini suçlayan Peker, "Boş binaydı, mal sahibi ilgilenmeyince yaktılar burayı" demişti.

Görüntü Dökümü:

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-Peker'in açıklamaları

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