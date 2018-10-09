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DHA İSTANBUL - (yeniden) ADNAN OKTAR'IN VİLLASINDA YIKILAN BÖLÜMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 05:15 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA Adnan Oktar'ın villasında dün başlayan yıkımın ardından yıkılan bölümler bu sabah havadan görüntülendi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA
Adnan Oktar'ın villasında dün başlayan yıkımın ardından yıkılan bölümler bu sabah havadan görüntülendi.
Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında dün sabah yıkım başlamıştı. Yıkım ekipleri gün boyu villadaki kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Villadaki yıkılan bölümler bu sabah havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-Yıkılan yerlerin havadan görüntüleri

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