HABER

DHA İSTANBUL - (yeniden) - BAKIRKÖY'DE DEHŞET ANLARI: OTOMOBİLİ YAYALARIN ÜZERİNE SÜRDÜ   

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 08:08 | Son Güncelleme

* Şüpheli G.G.'nin 1 yıl önce Ataköy'de kaldığı hakim-savcı lojmandan rast gele ateş edip 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ortaya çıktı.

* Şüpheli G.G.'nin 1 yıl önce Ataköy'de kaldığı hakim-savcı lojmandan rast gele ateş edip 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Murat SOLAK - İstanbul DHA
Bakırköy'de, bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü. Birçok kişiye çarptıktan sonra kaçan sürücü kısa sürede yakalanırken, çevredeki yayalardan 5 kişi yaralandı. Gözaltına alınan annesinin hakim babasının da savcı olduğu öğrenilen G.G'nin 1 yıl önce lojmandan ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı anlaşıldı.
Olay, dün saat 17.45 sıralarında Bakırköy'ün en işlek caddelerinden olan İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darp ettiği öne sürülen kişiye vatandaşlar tepki gösterdi. Bu sırada tartışma yaşandı. Bir süre sonra aracını hareket ettiren kişi direksiyonunu kaldırımdakilerin üzerine kırdı.

5 KİŞİ YARALANDI
Olayda otomobilin çarptığı 5 kişi, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaçan sürücü G.G. ise, bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Şüpheli, çevredekilerin tepkisi üzerine aynı araçla polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞ...
Şüpheli G.G.'nin, annesinin hakim babasının ise savcı olduğu öğrenildi. Şüpheli G.G., 1 yıl önce Ataköy'de kaldığı hakim-savcı lojmanında, kafede tartıştığı kişilere lojmandan rastgele ateş ederek 2 kişiyi yaralamıştı.

"YAŞLI ÇOLUK ÇOCUK DEMEDEN EZDİ"
Bir görgü tanığı, "Adam sevgilisini dövüyormuş, millet de görüp müdahale ediyor. Arabandan indiriyorlar, motosikletli gelip kaskıyla kafasına vuruyor. Arabasına binip kaldırımın üstüne bu sefer yayaları eziyor. Bir kaç kişiyi hastaneye kaldırdılar. Ondan sonra 15-20 dakika sonra tekrar geliyor aynı yere. Bu sefer başka birine vuruyor, millet görünce millet 1 buçuk kilometre kovalıyor. Emniyet müdürü arabayı kullanarak buradan çıkardı onu." dedi.
Bir başka görgü tanığı da, "Motora çarptı, arabaya çarptı, sonra geri geldi kavga etmek için vatandaş da üstüne koştu, kaçtı şimdi. Herkesin üstüne arabayı sürdü, hiç durmadan devam etti, yaşlı çoluk çocuk demeden ezdi." diye konuştu.

"POLİS ONU İNSANLARDAN KURTADI"
Aracı olay sırasında hasar gören Ahmet Seven karakola gelerek şikâyetçi oldu. Seven olayı şöyle anlattı: Alışveriş yapmak için gelmiştim. Dışarıya çıktığımda kalabalığın toplandığını gördüm. Aracıma çarpmış. Yan tarafı kötü durumda. Aracı kullanan kız arkadaşı ile kavga ediyormuş. Kızı bırakıp, tekrar gelmiş. İnsanları ezmiş. Polise haber verildi. Polis onu insanlardan kurtardı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen yayalar üzerlerine gelmekte olan otomobili görünce can havliyle kaçmaya çalışıyor. Bazı yayalar kendilerini yola atarken bazıları ise dükkânlara girmeye çalışıyor. Otomobil son sürat kaldırımdan geçerken, arkasında aracı kovalayanlar görülüyor.

Görüntü Dökümü:
-----------------
-Sürücünün yakalanma anı
-Olay anı
-Vatandaşların tepkisi
-Polisin şüpheliyi yakalaması
-Olay yerinden aktüel görüntüler
-Röportajlar

(GÜVENLİK KAMERASI)
-Yayaların aracı fark etmesi
-Yayaların kaçışmaları
-Aracın kaldırımdan geçişi
-Aracı kovalayanlar

ARŞİV
Lojman önünde polisin aldığı tedbir

02.10.2018 - 22.10 Haber Kodu : 181002204
02.10.2018 - 22.00 Haber Kodu : 181002202
02.10.2018 - 19.42 Haber Kodu : 181002195
02.10.2018 - 19.05 Haber Kodu : 181002192
02.10.2018 - 18.58 Haber Kodu : 181002190
02.10.2018 - 18.46 Haber Kodu : 181002188
02.10.2018 - 18.42 Haber Kodu : 181002187
02.10.2018 - 18.38 Haber Kodu : 181002186
02.10.2018 - 18.24 Haber Kodu : 181002185
02.10.2018 - 18.16 Haber Kodu : 181002182
02.10.2018 - 18.11 Haber Kodu : 181002181

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!
FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya'yla ilgili skandal iddia: Eşine şiddet uyguladıFOX TV spikeri İsmail Küçükkaya'yla ilgili skandal iddia: Eşine şiddet uyguladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

İlginizi Çekebilir

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankesör soruşturmasında 11 bin şüpheli tespit edildi!

Ankesör soruşturmasında 11 bin şüpheli tespit edildi!

Sayısal Loto sonuçları 3 Ekim: Milli Piyango 1154. Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

Sayısal Loto sonuçları 3 Ekim: Milli Piyango 1154. Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!

Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!

FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya'yla ilgili skandal iddia: Eşine şiddet uyguladı

FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya'yla ilgili skandal iddia: Eşine şiddet uyguladı

Erdoğan’ın Merkel’e verdiği liste ortaya çıktı!

Erdoğan’ın Merkel’e verdiği liste ortaya çıktı!

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.