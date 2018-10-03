DHA İSTANBUL - (yeniden) - BAKIRKÖY'DE DEHŞET ANLARI: OTOMOBİLİ YAYALARIN ÜZERİNE SÜRDÜ   

* Şüpheli G.G.'nin 1 yıl önce Ataköy'de kaldığı hakim-savcı lojmandan rast gele ateş edip 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Murat SOLAK - İstanbul DHA

Bakırköy'de, bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü. Birçok kişiye çarptıktan sonra kaçan sürücü kısa sürede yakalanırken, çevredeki yayalardan 5 kişi yaralandı. Gözaltına alınan annesinin hakim babasının da savcı olduğu öğrenilen G.G'nin 1 yıl önce lojmandan ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı anlaşıldı.

Olay, dün saat 17.45 sıralarında Bakırköy'ün en işlek caddelerinden olan İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darp ettiği öne sürülen kişiye vatandaşlar tepki gösterdi. Bu sırada tartışma yaşandı. Bir süre sonra aracını hareket ettiren kişi direksiyonunu kaldırımdakilerin üzerine kırdı.

5 KİŞİ YARALANDI

Olayda otomobilin çarptığı 5 kişi, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaçan sürücü G.G. ise, bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Şüpheli, çevredekilerin tepkisi üzerine aynı araçla polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.