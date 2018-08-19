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DHA İSTANBUL - (YENİDEN)- SURİYELİ İKİZLERİ DENİZ AYIRDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 11:55 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Şile'de denize giren Suriyeli ikizlerden biri boğuldu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Şile'de denize giren Suriyeli ikizlerden biri boğuldu.
Sultanbeyli'den Şile'ye gelen Suriyeyi Recap Arcan (16), kardeşi Muammet Arcan (16) ve iki arkadaşı serinlemek için Ayazma plajında denize girdi. Bir süre yüzen gençler, daha sonra yoğun dalgalara karşı koyamadı. İkizler ve arkadaşları plajdakilerinden yardım istedi. Vatandaşlar gençleri güçlükle denizden güçlükle çıkardı. Recap Arcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İkizi Muhammet Arcan ise Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Arcan'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Suriyeli gencin boğulduğu plaj
-Plajda bulunan bir kişi ile röp
-Boğulan gencin getirildiği hastane
-Boğulan gencin fotosu ve videosu
-Genel ve detay

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