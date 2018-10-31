DHA İSTANBUL -/YENİDEN/ SUUDİ BAŞSAVCININ KALDIĞI OTELDE GECE YARISI HAREKETLİLİĞİ

"Suudi başsavcının gece yarısı MİT ziyareti" başlıklı haberimizini yenileyerek tekrar servis ediyoruz.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL /İstanbul DHA - SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb'in kaldığı otelde gece yarısı hareketlilik yaşandı.

Cemal Kaşıkçı soruşturması için iki gün önce Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb'in kaldığı otelden gece saat 00.10'da araç konvoyu çıktı. Konvoy, İstanbul MİT Bölge Müdürlüğü'ne geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Konvoyun girişi

