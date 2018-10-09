DHA İSTANBUL- YENİKAPI AÇIKLARINDA İKİ GEMİ SÜRTÜŞTÜ (2)

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında iki geminin sürtüştüğü öğrenildi.

Ahırkapı açıklarında, 130 metre uzunluğundaki TK Roterdam ve 165 metre uzunluğundaki Bosphorus King adlı gemiler sürtüştü. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edilirken gemilerdeki hasarın ufak çapta olduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yenikapı açıklarında görüntü

