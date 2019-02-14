HABER

DHA İSTANBUL - YEŞİLYURT APARTMANININ ÇÖKMESİYLE İLGİLİ  GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 10:58 | Son Güncelleme

  Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR -  İstanbul DHA Kartal Yeşilyurt apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevkedildi 21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı çökmeyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Yeşilyurt binasının projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve yapı ruhsat sürveyanı (İnşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen kişi) Arzu Keleş Boran'ın "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA
Kartal Yeşilyurt apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevkedildi

21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı çökmeyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Yeşilyurt binasının projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve yapı ruhsat sürveyanı (İnşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen kişi) Arzu Keleş Boran'ın "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevkedildi.

Görüntü Dökümü:
---------
-Gözaltına alınanların sevki

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
İbn Haldun Üniversitesi’nde hadisler tartışıldıİbn Haldun Üniversitesi’nde hadisler tartışıldı
’Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler’ konuşuldu’Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler’ konuşuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Anlaşma sağlandı! Google, YouTube, Facebook ve Twitter artık...

Anlaşma sağlandı! Google, YouTube, Facebook ve Twitter artık...

2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!

2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmangazi Köprüsü'nde film gibi operasyon! Yakalanınca çok utandı

Osmangazi Köprüsü'nde film gibi operasyon!

13 yaşındaki Kadir hayatını geri istiyor

13 yaşındaki Kadir hayatını geri istiyor

Barışmak için geldi, genç kızın evinin karşısına geçip intihar girişiminde bulundu

Barışmak için geldi, genç kızın evinin karşısına geçip...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli paket alarmı!

Köprüde şüpheli paket alarmı!

Kartal'da çöken binayla ilgili son dakika gelişmesi! Gözaltılar var

Kartal'da çöken binayla ilgili flaş gelişme

Eşinize, nişanlınıza, sevgilinize en içten Sevgililer Günü mesajları ve sözleri

Sevgililer Günü nasıl başladı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.