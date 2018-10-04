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DHA İSTANBUL - YIKIM EKİPLERİ ADNAN OKTAR'IN VİLLASINDA (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 08:49 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkımı için ekipler buraya geldi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA
Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkımı için ekipler buraya geldi.
Villada hafta başından beri kamyonlar dolusu eşya çıkarılmıştı. Bu sabah erken saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler villaya geldi. Yıkımın önümüzdeki dakikalarda başlayacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin villaya gelişi
-Detaylar

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