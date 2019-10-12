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DHA İSTANBUL - YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL 200 METRELİK ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 2 AĞIR YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 02:25 | Son Güncelleme

EYÜP Kemerburgaz'da bir otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL (DHA) EYÜP Kemerburgaz'da bir otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Yaklaşık 200 metre takla atarak çamura saplanan otomobil hurdaya dönerken kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Kemerburgaz Ağaçlı Köyü girişinde gece yarısı meydana geldi. Ağaçlı Köyü istikametine giden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 BFL 274 plakalı otomobil, köy girişine yaklaştığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak 200 metrelik şarampole uçtu. Defalarca takla attıktan sonra çamura saplanan otomobildeki 2 kişi araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Kazada araç ise hurdaya döndü.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kaza bölgesinden çıkarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İtfaiye ve jandarma ekipleri araçta bir kişi daha bulunma ihtimaline karşı otluk ve çalılık alanda uzun süre arama yaptı. Yapılan aramada başka bir yaralıya rastlanmadı. Hurdaya dönen otomobil de çekici yardımıyla çamurdan çıkarılarak otoparka çekildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ambulanslardan detaylar
-Otomobilden detaylar
-otomobilin uçtuğu yerden detaylar
-jandarmanın yaralı araması
-itfaiyeden detaylar
-genel ve detaylar

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