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DHA İSTANBUL - YUNANİSTAN'A KAÇAN ASKERLERİN YARGILANDIĞI DAVADA KARAR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 12:28 | Son Güncelleme

- YUNANİSTAN'A KAÇAN 8 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI - 3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS, 3 SANIĞA MÜEBBET HAPİS Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4.

- YUNANİSTAN'A KAÇAN 8 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

- 3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS, 3 SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve 8'i daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, 8 firari askerin dosyasını ayırılmasına hükmetti. Sanıklardan 3'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 3'ü müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 3 sanık 7 yıl 6 aydan, 15 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanığın ise beraatine karar verildi.

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