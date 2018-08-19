DHA İSTANLBUL - SAHTE POLİSLER ŞANTAJDAN TUTUKLANDI

Ali AKSOYER / İstanbul (DHA) - İSTANBUL'da kendilerini narkotik polisi olarak tanıtarak ellerinde ilişkiye girerken görüntülerinin olduğunu söyledikleri 53 yaşındaki M.S.T.'den şantajla 50 bin lira almaya çalışan iki kişi tutuklandı.
POLİSTEN YARDIM İSTEDİ
İstanbul'da polise başvuran M.S.T.(53) kendisini narkotik polis olarak tanıtan bir kişinin telefonla aradığını, elinde cinsel ilişkiye girerken çekilmiş video görüntülerinin bulunduğunu ve 50 bin lira karşılığında bunları verebileceğini söylediğini belirtti. M.S.T. polisten yardım isteyerek şantajcıların yakalanmasını istedi.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan operasyonda M.S.T.'ye şantajı kabul etmiş gibi yaparak parayı vermek üzere şüphelilere randevu vermesi istendi. Fatih, Molla Gürani mahallesi, Adnan Menderes Bulvarında bulunan metro durağındaki buluşma yerinde bekleyen polis, parayı almaya gelen Bülent Ö.(40) ile Türker G.(49)yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden telsiz ve kelepçe çıktı. Şüphelilerin birinin cep telefonunda ise şantaj görüntüleri bulundu.
ŞANTAJCILAR TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler olayla ilgili sorgulandı. Şüphelilerden M.S.T ile bir arkadaşlarının ilişkiye girdiğini ve gizli video kaydı aldığını, görüntülerini kendilerine gösterince şantaj yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin adliyeye sevki
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