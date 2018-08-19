HABER

DHA İSTANLBUL - SAHTE POLİSLER ŞANTAJDAN TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 10:55 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da kendilerini narkotik polisi olarak tanıtarak ellerinde ilişkiye girerken görüntülerinin olduğunu söyledikleri 53 yaşındaki M.S.T.'den şantajla 50 bin lira almaya çalışan iki kişi tutuklandı.

Ali AKSOYER / İstanbul (DHA) - İSTANBUL'da kendilerini narkotik polisi olarak tanıtarak ellerinde ilişkiye girerken görüntülerinin olduğunu söyledikleri 53 yaşındaki M.S.T.'den şantajla 50 bin lira almaya çalışan iki kişi tutuklandı.

POLİSTEN YARDIM İSTEDİ
İstanbul'da polise başvuran M.S.T.(53) kendisini narkotik polis olarak tanıtan bir kişinin telefonla aradığını, elinde cinsel ilişkiye girerken çekilmiş video görüntülerinin bulunduğunu ve 50 bin lira karşılığında bunları verebileceğini söylediğini belirtti. M.S.T. polisten yardım isteyerek şantajcıların yakalanmasını istedi.

OPERASYON DÜZENLENDİ
Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan operasyonda M.S.T.'ye şantajı kabul etmiş gibi yaparak parayı vermek üzere şüphelilere randevu vermesi istendi. Fatih, Molla Gürani mahallesi, Adnan Menderes Bulvarında bulunan metro durağındaki buluşma yerinde bekleyen polis, parayı almaya gelen Bülent Ö.(40) ile Türker G.(49)yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden telsiz ve kelepçe çıktı. Şüphelilerin birinin cep telefonunda ise şantaj görüntüleri bulundu.

ŞANTAJCILAR TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler olayla ilgili sorgulandı. Şüphelilerden M.S.T ile bir arkadaşlarının ilişkiye girdiğini ve gizli video kaydı aldığını, görüntülerini kendilerine gösterince şantaj yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
--------------
-Şüphelilerin adliyeye sevki

PARTNERBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsinizBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsiniz
Suriyeli ikizleri deniz ayırdıSuriyeli ikizleri deniz ayırdı
Ev kadınının ürettiği çantalar marka olduEv kadınının ürettiği çantalar marka oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

PKK'ya dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

PKK'ya dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Banyo yapan kadınları videoya çeken sapık yakalandı!

Banyo yapan kadınları videoya çeken sapık yakalandı!

Günlük burç yorumları: 19 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 19 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Yürek yakan o an! Ölen oğlunu uyandırmaya çalışdı

Yürek yakan o an! Ölen oğlunu uyandırmaya çalışdı

Gece yarısı sürücülere Süleyman Soylu sürprizi!

Gece yarısı sürücülere Süleyman Soylu sürprizi!

AK Parti kongresi sonrası kötü haber!

AK Parti kongresi sonrası kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.