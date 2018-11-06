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DHA: İZMİR'DE DENİZİN ÜSTÜ MARULLA KAPLANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 13:38 | Son Güncelleme

İZMİR Körfezi'nin özellikle Karşıyaka kıyılarında denizin yüzeyi yeşil örtüyle kaplandı.

İZMİR Körfezi'nin özellikle Karşıyaka kıyılarında denizin yüzeyi yeşil örtüyle kaplandı. Vatandaşları şaşkına çeviren yeşil örtünün deniz marulu olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baha Büyükışık, arıtmada kullanılan Büyük Kanal'ın kapasitesinin arttığı durumlarda denize verilen besince zengin atıkların buna neden olduğunu açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise denizdeki besin elementlerinin artmasının, hava sıcaklığının yüksek seyretmesinden kaynaklandığı, temizlik çalışmalarının başladığı ifade edildi.
İzmir Körfezi'nin Karşıyaka Bostanlı sahilinde denizin yüzeyi yeşil renkli yosun görünümlü örtüyle kaplandı. Sahilde yürüyen vatandaşlar görüntü karşısında şaşkınlık geçirdi. Vatandaşlar, ilk kez gördükleri görüntü için deprem olabilir, deniz suyu da çekiliyor ya da kirlilikten kaynaklanıyor gibi yorumlarda bulundu.
Yeşil örtünün deniz marulu olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baha Büyükışık, şunları söyledi: "Büyük Kanal'ın kapasitesinin arttığı durumlarda bazı lağım ya da evsel atıklar, denize verilebiliyor. Bildiğim kadarıyla Büyük Kanal yapıldığı zaman 99 kanal girişinin tamamı kapatıldı. Ancak kapasitenin arttığı durumlarda ya da bazı dere ağızlarından da besince yüksek değerlede atıklar körfeze ulaşabiliyor. Bunlar da deniz maruluna neden olmuş gibi görünüyor. Ancak bu görüntüler denize özellikle de körfeze yoğun atık geldiğini gösteriyor. Çünkü bunlar sanayi tipi atıkların gelmesiyle oluşmazlar. O zaman ağır metal kirliliği olur."

Bu arada denizde özel bir iş makinası ile belediye görevlileri temizlik çalışmalarına başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada denizdeki besin elementlerin artmasının hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesinden kaynaklandığını öne sürdü.

Görüntü Dökümü
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- Vatandaşlarla yapılan röportaj.
- Denizdeki temizlik çalışmalarından görüntü.
- Denizdeki yeşil örtünün görüntüsü.
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Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA)

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