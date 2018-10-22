DHA: KAPIKULE'DE 12 KİLOMETRELİK TIR KUYRUĞU

EDİRNE'de taşıdıkları ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR araçları yaklaşık 12 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Son üç günde Kapıkule'den 2 bin 485 TIR'ın girişi yapılırken, 2 bin 814 TIR'ın da çıkış işlemi yapıldı. Karayolları TIR kuyruklarının yaşandığı sınır kapısı yoluna belirli aralıklarla 100 kadar poşetli çöp kovaları koydu.

İhracat ürünlerini TIR'larla Avrupa’nın çeşitli ülkelerine götürmek için yola çıkan sürücüler, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı sınır kapılarında yoğunluğun artmasına neden oldu. Yoğunluk nedeniyle hafta sonu erişmeyen kuyruklar hafta başına da sarktı. Yurt dışına çıkış yapmak için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden sürücüler, TIR parkı dışında yaklaşık 12 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise TIR araçları, 1.5 kilometrelik kuyruğun oluşmasına neden oldu.

İstanbul'dan aldığı tekstil yükünü Avusturya'ya götüre TIR sürücüsü Adem Keskin, "Gece kuyruğa girdim, Şuanda sınıra 5 kilometre kaldı. Neredeyse 24 saatte 18 kilometre yol gelebilmişim. Nasıl ki üçüncü köprüyü TIR araçları için yapmışlar, bizim içinde ayrı bir kapı olabilir. İki gümrükte yoğun. Buradaki yoğunluk gümrük içerisinde uzun süren mazot sırası. İyi bir düzen olursa kimse beklemeyen gümrüğü geçer. Karayolları yol kenarlarına çöp kovaları koymuş ama çevresinin bir temizlenmesi lazım. Yurt dışında herkes kurala uyuyor, buradaki sürücülerde bu düzende ne çöp atar ne attırır" dedi.