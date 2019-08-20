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DHA, KIRAN HAREKATININ YÜRÜTÜLDÜĞÜ OPERASYON BÖLGESİNDE 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 18:40 | Son Güncelleme

KATO DAĞI TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENİYOR  VAN, Hakkari ile Şırnak'ta Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan 'Kıran' operasyonu devam ederken, terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaralar yerle bir ediliyor.

KATO DAĞI TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENİYOR

VAN, Hakkari ile Şırnak'ta Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan 'Kıran' operasyonu devam ederken, terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaralar yerle bir ediliyor. Kato Dağı ve Türkiye'nin en yüksek askeri tepesi olan Marünis Acer Tepe'de operasyona katılan Orgeneral Çetin, arazideki birliklerin faaliyetlerini yerinde görmek için güvenlik güçlerin yanında bulunduklarını söyledi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin; Hakkari, Van, Şırnak kırsalında 3 gün önce başlatılan ve 'Kıran' adı verilen operasyonu bizzat Hakkari'den yönetiyor. Orgeneral Çetin'in yanı sıra operasyonun Van bölümünde İl Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan; Hakkari'de Tuğgeneral Nuri Öztürk, Şırnak bölümünde ise Albay Tahsin Saruhan bulunuyor. Operasyon kapsamında, 3 ilde jandarma, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 129 kişilik operasyonel tim görev alıyor.

Bölgedeki operasyonları bizzat takip eden Jandarma Genel Komutanı Çetin, beraberindeki Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile bugün ilk olarak jandarma harekat merkezindeki koordinasyon merkezinde bir süre gelişmeleri izleyip, operasyonu yönetti. Çetin ile beraberindekilere, operasyonda ele geçirilen ve İl Jandarma Komutanlığı Fatih Kışlası'nda sergilenen silah ve mühimmat hakkında bilgi verildi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ve beraberindekiler, daha sonra 'Kıran' operasyonu kapsamında Hakkari, Şırnak ve Van bölgesinin üçgeninde bulunan Kato Dağı ve Türkiye'nin en yüksek askeri tepesi olan Marünis Acer Tepe'ye gitti. Burada Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da hazır bulundu. Orgeneral Çetin, arazideki birliklerin faaliyetlerini yerinde görmek için güvenlik güçlerinin yanında bulunduklarını söyledi.

Bugünkü operasyonu Hakkari, Şırnak, Van üçgeninde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek askeri tepesi olan Marünis Acer Tepe'de yürüttüklerini belirten Orgeneral Çetin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve İçişleri Bakanı'mızın emir ve direktifleri doğrultusunda ülkemizde, yurt içinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bölgede teröristlerin barınabileceği bütün alanlara girilmiştir ve girilmeye devam edilmektedir" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak, operasyonu başarıyla yürüttüklerini söyledi. Orgeneral Çetin ve beraberindekiler, askerlerle sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı.

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) -

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