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DHA muhabiri Cem Emir, mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 18:36 | Son Güncelleme

VAN'da 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri Cem Emir, Tunceli'nin Hozat ilçesindeki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- VAN'da 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri Cem Emir, Tunceli'nin Hozat ilçesindeki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Meslektaşları, Cem Emir'in mezarına karafil bıraktı.

Tunceli'de yerel ve ulusal gazetelerde görev yapan gazeteciler, 9 Kasım 2011 tarihinde Van'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde Bayram Oteli'nin çökmesi sonucu enkaz altında kalarak, DHA Van Bürosu muhabiri Sebahattin Yılmaz ile birlikte yaşamını yitiren DHA Diyarbakır Bürosu muhabiri Cem Emir, Hozat ilçesine bağlı Çığırlı köyünde mezarı başında anıldı. Emir'in mezarı başında düzenlenen anma töreninde konuşan babası Mehmet Ali Emir, Cem'in ailenin tek güvencesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Cem ailemizin tek çalışanıydı ve ailemizin tek güvencesiydi. Umudumuz her şeyimiz Cem'di. Ona doyamadık, bir anda aramızdan kaybolup gitti. Hiçbir zaman yokluğuna alışamayacağız. Biz 4 yıl boyunca hukuk mücadelesi verdik. Van'da yıllarca Cem'in hayatını kaybettiği otelin sahibi ile hukuk mücadelesine girdik. Otel sahibi ceza aldı, ancak bizleri ve hayatını kaybeden diğer vatandaşların ailelerini tatmin eden bir ceza değildi. Mahkemeler sırasında çok zorluklar çektik. Ama ne oldu? Sonuç bizim de anlamadığımız bir şekilde, adam salıverildi. Tahliye edildi. Bu da bize, yüreğimize kurşun gibi saplandı. Biz 4 yıl bunun mücadelesini verdik. Otelde hayatını kaybeden 25 kişiden sadece biz 5 kişinin ailesi hukuk mücadelesi verdik, ancak çabalarımız yerini bulmadı."

Meslektaşlarının da yaptığı kısa konuşmaların ardından Cem Emir'in mezarına karanfiller bırakıldı.

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