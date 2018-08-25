HABER

DHA muhabirine, görevi sırasında gazlı mermili saldırı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 20:32 | Son Güncelleme

muhabiri Özgür Deniz Kaya'nın, röportaj yaptığı sırada, bir polis memurunun ateşlediği tabancadan çıkan gazlı mermilerin hedefi olup, yaralanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

TGC: DHA MUHABİRİNE YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), İstanbul Beyoğlu'nda 'Cumartesi Anneleri' için düzenlenen eylemi takip eden Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Özgür Deniz Kaya'nın, röportaj yaptığı sırada, bir polis memurunun ateşlediği tabancadan çıkan gazlı mermilerin hedefi olup, yaralanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Gazeteci Özgür Deniz Kaya'ya yapılan saldırıyı kınayan TGC Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:
"Cumartesi Anneleri'nin 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Galatasaray’da yaptığı eyleme müdahale sürerken, röportaj yapan meslektaşımız DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya bir polis memurunun gazlı mermi atan tabancasının hedefi oldu. Kaya, sağ bacağına isabet eden 2 gazlı mermi ile yaralandı. Meslektaşımız DHA Muhabiri Kaya, olay sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir milletvekili ile röportaj yapıyordum. Bu esnada bana doğru yönelen çok sayıda mermi sesleri duydum. İki tanesi de sağ bacağıma isabet etti' dedi. Meslektaşımız Özgür Deniz Kaya, olay sonrasında gittiği Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu da aldı. Özgür Deniz Kaya'ya ve DHA'ya 'geçmiş olsun' diyoruz. Meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Gazetecilere yönelik saldırılardaki cezasızlık uygulamasından artık vazgeçilmesini, meslektaşımıza yapılan saldırının sorumlularının bulunmasını bekliyoruz. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Gazetelerin ve gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış da sağlanamaz. Basına yönelik saldırıların direkt halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılar olduğunu unutmamalıyız."
DHA GENEL MÜDÜRÜ SARIDANİŞMET: GEREĞİNİN YAPILMASINI BEKLİYORUZ
DHA Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet de DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya'ya yapılan saldırıyı kınadı. DHA Genel Müdürü Sarıdanişmet, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Polisin, kamu adına görevini yapan, elinde DHA logolu mikrofon ile bir milletvekiline soru sormakta olan muhabir arkadaşımızı hedef alarak art arda ateş etmesinin arkasındaki motivasyonu merak ediyoruz. Adli makamların gerekli incelemeleri yaparak sorumluluk zincirindekileri belirlemelerini ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Başta polis teşkilatımız olmak üzere herkese, gazetecilerin işlerini kanunla belirlenen çerçeve dahilinde ve kamu adına yaptıklarını hatırlatmak isteriz. DHA hangi şartlar altında olursa olsun, haberleriyle toplumu aydınlatmayı sürdürecektir."

PARTNER"Erkekte slip mayo, mal beyanı""Erkekte slip mayo, mal beyanı"
Bakan Soylu: AB standartlarına uyma konusunda net talimatım var (2)Bakan Soylu: AB standartlarına uyma konusunda net talimatım var (2)
Almanya Başbakanı Merkel Azerbaycan'daAlmanya Başbakanı Merkel Azerbaycan'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, yeni Ayder Yaylası böyle olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, yeni Ayder Yaylası böyle olacak

Trump talimat verdi, ABD sonunda bunu da yaptı!

Trump talimat verdi, ABD sonunda bunu da yaptı!

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

İstanbul'da fabrikada yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul'da fabrikada yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!

'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

Bayramın birinci günü Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon sahilinde bulundu!

Bayramın birinci günü Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon sahilinde bulundu!

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.