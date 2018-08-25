DHA muhabirine, görevi sırasında gazlı mermili saldırı (2)

TGC: DHA MUHABİRİNE YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), İstanbul Beyoğlu'nda 'Cumartesi Anneleri' için düzenlenen eylemi takip eden Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Özgür Deniz Kaya'nın, röportaj yaptığı sırada, bir polis memurunun ateşlediği tabancadan çıkan gazlı mermilerin hedefi olup, yaralanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Gazeteci Özgür Deniz Kaya'ya yapılan saldırıyı kınayan TGC Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:

"Cumartesi Anneleri'nin 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Galatasaray’da yaptığı eyleme müdahale sürerken, röportaj yapan meslektaşımız DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya bir polis memurunun gazlı mermi atan tabancasının hedefi oldu. Kaya, sağ bacağına isabet eden 2 gazlı mermi ile yaralandı. Meslektaşımız DHA Muhabiri Kaya, olay sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir milletvekili ile röportaj yapıyordum. Bu esnada bana doğru yönelen çok sayıda mermi sesleri duydum. İki tanesi de sağ bacağıma isabet etti' dedi. Meslektaşımız Özgür Deniz Kaya, olay sonrasında gittiği Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu da aldı. Özgür Deniz Kaya'ya ve DHA'ya 'geçmiş olsun' diyoruz. Meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Gazetecilere yönelik saldırılardaki cezasızlık uygulamasından artık vazgeçilmesini, meslektaşımıza yapılan saldırının sorumlularının bulunmasını bekliyoruz. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Gazetelerin ve gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış da sağlanamaz. Basına yönelik saldırıların direkt halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılar olduğunu unutmamalıyız."

DHA GENEL MÜDÜRÜ SARIDENİŞMET: GEREĞİNİN YAPILMASINI BEKLİYORUZ

DHA Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet de DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya'ya yapılan saldırıyı kınadı. DHA Genel Müdürü Sarıdanişmet, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Polisin, kamu adına görevini yapan, elinde DHA logolu mikrofon ile bir milletvekiline soru sormakta olan muhabir arkadaşımızı hedef alarak art arda ateş etmesinin arkasındaki motivasyonu merak ediyoruz. Adli makamların gerekli incelemeleri yaparak sorumluluk zincirindekileri belirlemelerini ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Başta polis teşkilatımız olmak üzere herkese, gazetecilerin işlerini kanunla belirlenen çerçeve dahilinde ve kamu adına yaptıklarını hatırlatmak isteriz. DHA hangi şartlar altında olursa olsun, haberleriyle toplumu aydınlatmayı sürdürecektir."

