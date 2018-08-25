DHA muhabirine, görevi sırasında gazlı mermili saldırı (3)

CHP'LERDEN, DHA MUHABİRİNE SALDIRIYA TEPKİ

CHP'nin TBMM Başkanvekili Levent Gök, İstanbul Beyoğlu'nda 'Cumartesi Anneleri' için düzenlenen eylemi takip eden Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Özgür Deniz Kaya'nın, röportaj yaptığı sırada, bir polis memurunun ateşlediği tabancadan çıkan gazlı mermilerin hedefi olarak bacağından yaralanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Son derece vahimdir. Kabul edilemez. Bu olayın sorumluları derhal yargı önünde hesap vermelidir" dedi. Levent Gök, şunları söyledi:

"Son derece vahimdir. Bu kabul edilemez. Böylesi ağır bir müdaheleyi haklı kılacak hiçbir gerekçe ortada yoktur. Aileler barışçıl bir ses duyurma eyleminde bulunmaktadır. Milletvekilleri ona destek vermektedir. İşi haber yapma ve kamuoyuna duyurma görevi olan gazetecilerin bu denli ağır bir şekilde engellenmesi, görev yapan gazetecilerin yaralanması Türkiye’nin içinde bulunduğu kötü tabloyu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Son derece üzüntü verici bir olaydır. Bu olayın sorumluları derhal yargı önünde hesap vermelidir."

ÖZTRAK: SON DERECE ÜZÜCÜ

CHP Sözcüsü Faik Öztırak da görevini yapan DHA muhabirinin gazlı mermi ile yaralandığı saldırıyı kınayarak, şöyle konuştu:

"Gösteri vatandaşların en doğal hakkı. Bugün bu tür gösterilere sert müdahale edilmesi doğru bir şey değil. Hele hele bir basın mensubunun burada yaralanması da son derece üzücü. Öyle gözüküyor ki hükümet, giderek bu ekonomideki sıkıntılar arttıkça diğer alandaki gösteriler konusunda da sertleşme niyetinde."

ÖZGÜR ÖZEL: KINIYORUZ

CHP’li Özgür Özel , DHA muhabiri Kaya'nın yaralanmasına ilişkin şöyle konuştu:

"Anaların göz yaşları dinecek diyenler 16 yıl sonunda 700 haftadır süren ve kimsenin ilişmediği bir eyleme bir nevi izin vermemeye ve gözü yaşlı anneleri yeniden ağlatmayı başardılar. Bu eylemler sırasında yapılan sert, gereksiz, luzümsüz, bence kanunsuz bu sert müdahelede de basın yayın organlarının elemanlarının yaralandığını duyduk. Bu ayrıca bir üzüntü kaynağı. Bu müdahaleyi kınıyoruz. Burada yaralanan gazeteci arkadaşa geçmiş olsun diyoruz."

