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  4. DHA muhabirine ödül

DHA muhabirine ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 14:39 | Son Güncelleme

SAMSUN Gazeteciler Cemiyeti'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde düzenlediği gecede, 'Yılın gazetecisi' ödülüne layık görülen Demirören Haber Ajansı (DHA) Samsun muhabiri Hakan Akgün, ödülünü aldı.

DHA muhabirine ödül

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Gazeteciler Cemiyeti'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde düzenlediği gecede, 'Yılın gazetecisi' ödülüne layık görülen Demirören Haber Ajansı (DHA) Samsun muhabiri Hakan Akgün, ödülünü aldı.
Samsun Gazeteciler Cemiyeti'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kapsamında organize ettiği Milli Mücadelenin 100'üncü Yılı Ödülleri Gecesi, İlkadım ilçesinde bir otelde düzenlendi. Televizyon programcısı Mesut Yar'ın sunduğu ödül gecesine; Samsun Valisi Osman Kaymak'ın yanı sıra Gençlik ve Spor eski Bakanı İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek, Neslihan Hancıoğlu, Bedri Yaşar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Ak Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile çok sayıda davetli katıldı.
DHA MUHABİRİNE ÖDÜL
Düzenlenen gecede ödül almaya hak kazanan gazetecilere ödülleri verildi. 'Yılın gazetecisi (Ulusal)' ödülüne layık görülen DHA Samsun muhabiri Hakan Akgün, ödülünü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genel Sekreteri Menderes Kabadayı'dan aldı.

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