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DHA muhabirinin acı günü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 16:37 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, Demirören Haber Ajansı Nizip muhabiri Metin İliksoy'un dün trafik kazasında yaşamını yitiren oğlu Mehmet Mert İliksoy (17), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

DHA muhabirinin acı günü

NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'te, Demirören Haber Ajansı Nizip muhabiri Metin İliksoy'un dün trafik kazasında yaşamını yitiren oğlu Mehmet Mert İliksoy (17), gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Bayramın 4'üncü günü olan cuma günü doğum gününü kutlayan Mehmet Mert İliksoy, dün akşam saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesi'nde motosikletle geçirdiği kaza sonucu kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada müdahale edilen İliksoy, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Ölümüyle ailesini yasa boğan lise öğrencisi Hazreti Ali Camisi'nde cenaze töreni düzenledi. Cenaze törenine; AK Parti Milletvekili Ali Şahin, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, Nizip Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, DHA Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş, Nizip Radyo Televizyon Yönetim Kurulu Başkanı Osman Alpaslan, yakınları ve gazeteciler katıldı. İliksoy'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Nizip Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Törenin ardından Metin İliksoy, Hatice Kübra Tazievi'nde taziyeleri kabul etti.

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