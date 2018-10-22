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DHA: ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK DAVASINDA KARAR ÇIKTI(ek)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 17:14 | Son Güncelleme

AĞABEY'DEN KARARA TEPKİ Duruşmayı izleyen şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, duruşma çıkışı gazetecilere karar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AĞABEY'DEN KARARA TEPKİ

Duruşmayı izleyen şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, duruşma çıkışı gazetecilere karar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağabey Safitürk, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kaymakamı, kayyumu, makam odasında çalışırken katledildiğini belirtirek, "Bugün de, burada bizim aklımızın erdiği hukuk sistemi katledilmiştir. Devletin, devletimizin ilan etmiş olduğu bütün katiller kendilerine ödül verilerek tahliye edilmişlerdir. Bu pozisyonda söylenecek başka bir şey bulamıyorum, memleketimize hayırlı olur inşallah. Bugün bütün teröristler tahliye edilmişlerdir. Kendilerine ödül verilmiştir. Belki biraz sonra uğramak istedikleri bir adam olursak gelir beni tutuklarlar kolay gelsin"diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Adliye den dış plan görüntü
-Mahkeme çıkışı ağabeyi ile röp
-Aile bireylerinden görüntü

MARDİN/DHA

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