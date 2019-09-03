BURSA, İstanbul ve çevre ilçelerde 500 polisin katılımıyla sabahı erken saatlerinde uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyon sürüyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri koordinesinde, Bursa merkezli ilçelerde ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti. Uyuşturucu ve aranan şahıslara yönelik operasyonda 500 polis görev alırken çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Eğitimli narkotik madde arama köpeği ve dronelerin de kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Havadan helikopterle de takip edilen operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi. Operasyonda yakalanan şahıslar sorguları yapılmak üzere emniyete götürülürken operasyonun sürdüğü kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis araçlarının emniyetten çıkışı (Drone)

-Operasyon yapılan mahalle ve evin havadan görüntüsü(Drone)

-Evin önündeki hareketlilik(Drone)

-Özel Harekat Polislerinin apartmana girişi

-Kapının koç başıyla kırılması

-Eve düzenlenen baskın

-Şüpheli şahısların yerde yatması ve kelepçelenmesi

-Narkotik köpeğinin evde arama yapması ve uyuşturucu bulması

-Şüphelinin aracında arama yapılması

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA,(DHA)

