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DHA YURT - 1 ASKER ŞEHİT OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 22:28 | Son Güncelleme

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2) 1 ASKER ŞEHİT OLDU Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden biri, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2)

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden biri, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan asker, doktorların çabasına reğmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Görüntü Dökümü
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- Ambulansın gelişinden görüntü
- Yaralı askerin Hastaneye Getirilişi
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)

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