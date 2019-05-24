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DHA YURT - 1 kişin öldüğü kazada, cipin TIR'a çarpma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 21:11 | Son Güncelleme

BOLU'da, cipin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı.

BOLU'da, cipin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı. Kaza anıçevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Elmalık mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Ahmet Süleymanoğlu idaresindeki 34 MH 773 plakalı cip, Mutlu Beyazıt yönetimindeki CB 5312 KM plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen cipte bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, cipin sürücüsü de ağır yaralandı.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cipin TIR'a arkadan çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Cipin TIR'a çarpması (Güvenlik kamerası)
- Kaza sonrası yaşananlardan detay

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)

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