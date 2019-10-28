DHA YURT - 113 YAŞINDAKİ ŞÜKRİYE NİNE: CUMHURİYETİN İLANINI HATIRLIYORUM

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Şükriye Bayram (113), 96'ncı yıl dönümünde, cumhuriyetin ilan edildiği dönemi hatırladığını söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ü çocuk yaşlarda gördüğünü belirten Bayram, "Yemekler kaynarken, Atatürk konuşuyordu. Kocaman adamdı. Camdan gördüm onu" dedi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümünde, 1906 doğumlu Şükriye Bayram'ı evinde ziyaret ederek, kutlama törenlerine davet etti. Hocaköy Mahallesi'nde oturan Şükriye Bayram, Sultan Abdülhamid döneminde dünyaya geldi. Bayram, yaşamı boyunca 3 Osmanlı padişahı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ile Balkan ve Kurtuluş savaşları dönemlerini de yaşayan 4 çocuk annesi Bayram'ın torunlarıyla onların çocuklarının sayısı 70'e ulaştı.

'ATATÜRK SÜRDÜ DÜŞMANI'

Cumhuriyetin ilan edildiği dönemi hatırladığını anlatan Şükriye Bayram, "Kurtuluş Savaşı'nı, Cumhuriyet Dönemi'ni hatırlıyorum. Çocuktum o zaman. İnegöl'ün köküyüz. Atatürk sürdü düşmanı. Camdan baktım, askerleri gördüm. Korktum. Perdeleri kapattık. Ah Atatürk ah. Yemekler kaynarken, Atatürk konuşuyordu. Kocaman adamdı. Camdan gördüm onu. Cumhuriyetin ilanını da hatırlıyorum" diye konuştu.