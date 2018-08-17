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DHA YURT - 17 Ağustos Depremi'nin merkez üssünde deprem şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 04:12 | Son Güncelleme

17 Ağustos 1999 depreminin 19'uncu yılında, depremde yaşamını kaybedenler depremin merkez üssünde anıldı.

17 Ağustos 1999 depreminin 19'uncu yılında, depremde yaşamını kaybedenler depremin merkez üssünde anıldı.
17 Ağustos 1999 depreminin 19'uncu yıldönümünde, depremin merkezi olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anma programı düzenlendi. Depremin gerçekleştiği saat olan 03.02'de yapılan programa Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkan Vekili Levent Değirmenci, depremde yakınlarını kaybedenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 03.00'de Kavaklı Sahili'nde bulunan 17 Ağustos Deprem Şehitleri Anıtı'na çelenk koyulması ile başlayan programda daha sonra katılımcılar deprem şehitlerini anmak amacıyla İzmit Körfezi'ne karanfil bıraktı.
Programda konuşan Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, "Bildiğiniz gibi 17 Ağustos bölgemizde Marmara ve Gölcük depremi olarak, asrın felaketi olarak adlandırıldı. Aslında bu felaketten çıkarmamız gereken ders, sağlam yapılar, hazırlıklı olmak, farkındalık ve eğitim çalışmalarının sürdürülmesi. Bu hususta bölgemizde güzel çalışmalar yapılıyor. İnsanlarımız da yapacakları yapıların sağlam olması hususunda her türlü fedakarlığı ve görevi yerine getirmeleri gerekir. Bundan sonra da yapacağımız çalışmalar insanlarımızın farkındalığının arttırılmasına yönelik olacak. Ben depremde kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. İnşallah Allah-u Teala'dan dileğimiz, bundan sonra bölgemizde ve ülkemizde, dünyada böyle felaketlerin olmaması genel dileğimizdir'' dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Törenden görüntüler
- Kaymakamın konuşması
- Denize karanfil atılması
- Katılanlardan görüntüler
- Depremzede vatandaşla röp.
- Detay
Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU /GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)

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