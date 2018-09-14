DHA YURT - 20 dakikalık dolu, Kastamonu'yu felç etti (EK)

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Kastamonu Valiliği, bugün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle oluşturulan kriz merkezine ait tespitleri açıkladı. Valilik açıklamasında, 370 aracın ve 90 evin hasar gördüğüne ilişkin talep geldiği belirtilirkeni bugün hasar/zarar tespit çalışmalarının başlayacağı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimizde 13.09.2018 günü akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde oluşturulan Kriz Merkezine saat 23:40 itibariyle 370 adet araç ve 90 adet ev hasarına ilişkin talep alınmıştır.
Kriz Merkezimize vatandaşlarımızın talepleri sabaha kadar alınmaya devam edecektir. 14.09.2018 Cuma gününden itibaren mesai saatleri dâhilinde Valiliğimizde bulunan Açık Kapı biriminde de vatandaşlarımızın taleplerini yapabileceklerdir.
Oluşturulan afet hasar tespit ekiplerince hasar/zarar tespit çalışmaları 14.09.2018 tarihinden itibaren başlayacaktır."
Haber: KASTAMONU,(DHA)
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