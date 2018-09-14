HABER

DHA YURT - 20 dakikalık dolu, Kastamonu'yu felç etti (EK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 02:26 | Son Güncelleme

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA Kastamonu Valiliği, bugün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle oluşturulan kriz merkezine ait tespitleri açıkladı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valiliği, bugün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle oluşturulan kriz merkezine ait tespitleri açıkladı. Valilik açıklamasında, 370 aracın ve 90 evin hasar gördüğüne ilişkin talep geldiği belirtilirkeni bugün hasar/zarar tespit çalışmalarının başlayacağı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimizde 13.09.2018 günü akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde oluşturulan Kriz Merkezine saat 23:40 itibariyle 370 adet araç ve 90 adet ev hasarına ilişkin talep alınmıştır.
Kriz Merkezimize vatandaşlarımızın talepleri sabaha kadar alınmaya devam edecektir. 14.09.2018 Cuma gününden itibaren mesai saatleri dâhilinde Valiliğimizde bulunan Açık Kapı biriminde de vatandaşlarımızın taleplerini yapabileceklerdir.
Oluşturulan afet hasar tespit ekiplerince hasar/zarar tespit çalışmaları 14.09.2018 tarihinden itibaren başlayacaktır."
Haber: KASTAMONU,(DHA)

PARTNERSette ziyaretSette ziyaret
Meteoroloji'den İstanbul'a sel uyarısıMeteoroloji'den İstanbul'a sel uyarısı
Kastamonu'daki sağanak ve doluKastamonu'daki sağanak ve dolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti

Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti

Ece Erken'den Nihat Doğan yorumu: Bizim de bildiğimiz çok şey var

Ece Erken'den Nihat Doğan yorumu: Bizim de bildiğimiz çok şey var

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den 7 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 7 il için sağanak uyarısı

Selin vurduğu Bandırma’da metrekareye 130 kilogram yağış düştü

Selin vurduğu Bandırma’da metrekareye 130 kilogram yağış düştü

Meteoroloji'den İstanbul'a sel uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul'a sel uyarısı

Üniversitelerin özerkliği için önemli adım! İşte yeni değişiklikler

Üniversitelerin özerkliği için önemli adım! İşte yeni değişiklikler

Polis ve MİT'ten İstanbul'da 'gaybubet evi' operasyonu: 6 kişi yakalandı

Polis ve MİT'ten İstanbul'da 'gaybubet evi' operasyonu: 6 kişi yakalandı

13 Eylül Süper Loto Çekiliş Sonuçları: Süper Loto'da ikramiye katlanmaya devam ediyor!

13 Eylül Süper Loto Çekiliş Sonuçları: Süper Loto'da ikramiye katlanmaya devam ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.