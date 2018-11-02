DHA YURT: 28 KİLO PATLAYICIYLA YAKALANAN SÜRÜCÜ, BDP'DE YÖNETİCİLİK YAPMIŞ

MALATYA'da polis tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan otomobilin yakıt deposunda 28 kilo C-4 plastik patlayıcı, 2 uzaktan kumanda, 6 bin 985 lira ile çok sayıda kredi kartı ve kartvizit ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ali Rıza Ü.'nün (39), 2012 yılında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, kapatılan Barış ve Demokrasi Partisi'nde (BDP) ilçe başkan yardımcılığı yaptığı ortaya çıktı. Ali Rıza Ü.'nün ifadesiyle Diyarbakır'da olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Malatya- Elazığ karayolunda polis tarafından oluşturulan kontrol noktasına gelen Ali Rıza Ü. yönetimindeki 34 plakalı otomobili durduran ekipler arama yaptı. Yapılan aramada, aracın yakıt deposunda 28 kilo C-4 plastik patlayıcı ile 2 uzaktan kumanda bulundu. Patlayıcı ve düzeneğe el konulurken, gözaltına alınan sürücü Ali Rıza Ü.'nün üst aramasında ise 6 bin 985 lira ile farklı kişilere ait çok sayıda kredi kartı ve kartvizit ele geçirildi.
BDP İLÇE BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPMIŞ
Şüpheli Ali Rıza Ü.'nün emniyetteki işlemlerinde, 2012 yılında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, kapatılan BDP'de ilçe başkan yardımcılığı yaptığı ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Ali Rıza Ü.'nün ifadesiyle Diyarbakır'da düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.
Malatya'ya getirilen 4 şüpheli ile Ali Rıza Ü.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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- Emniyetten detay
- Ele geçirilen patlayıcı ve malzemeler
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 405 MB
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