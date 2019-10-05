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DHA YURT - 2'nci kattan düşen genç kız, ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 07:13 | Son Güncelleme

ADANA'da bir apartmanın ikinci katındaki dairede oturan Duygu G.

ADANA'da bir apartmanın ikinci katındaki dairede oturan Duygu G. (25), pencereden aşağı düşerek ağır yaralandı.
Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında arkadaşlarıyla birlikte yaşayan Duygu G., henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden aşağı düştü. Gürültüye uyanıp, dışarıya çıktıklarında yerde yaralı halde yatan Duygu G.'yi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Apartmanın önüne park edilmiş bir otomobil üzerine düşen ve ağır yaralanan Duygu G., ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kızın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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- Ambulanstan görüntü
- Ambulansın gidişi
- Apartmanın dış görüntüsü
- Apartmanın önündeki polis ve polis aracından görüntü
- Genç kızın üzerine düştüğü otomobilden görüntü
- Olay yeri inceleme polislerinin çalışması
- Evin penceresi ve balkonunda inceleme yapan polisler
- Genel ve detay görüntüler

Haber kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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