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DHA YURT - 3 KATLI AHŞAP EV 'ALEV ALAN ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ NEDENİYLE YANDI' İDDİASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 05:30 | Son Güncelleme

BOLU'da, 3 katlı ahşap ev, çamaşır kurutma makinesinden çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

BOLU'da, 3 katlı ahşap ev, çamaşır kurutma makinesinden çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 01.20 sıralarında İhsaniye Mahallesi Çukurçeşme Sokak'ta meydana geldi. Ferda Kıbrıslıoğlu, 3 katlı ahşap evin 3'üncü katındaki çamaşır kurutma makinesi çalıştırdı. İddiaya göre, bir süre sonra çamaşır kurutma makinesi alev aldı. Alevleri fark eden Can Kıbrıslıoğlu, durumu evde bulunan aile bireylerine haber verdi. Alevlerin bir anda sardığı evde bulunan Ferda, Sevim, Nurten ve Can Kıbrıslıoğlu dışarı çıkarak, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evin yakınından geçen bir kadın, köpeğini kucağına alarak olay yerinden uzaklaştırdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yangından görüntüler
-İtfaiyenin müdahalesi
-Olay yerinden görüntüler
-Yaşanan panik
-Ferda Kıbrıslıoğlu'nun olayı anlatması
-Köpeğiyle kaçan kadın

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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