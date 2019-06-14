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DHA YURT - 3 yaşındaki çocuğa kan donduran şiddet

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 19:07 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 3 yaşındaki B.T.'ye fiziksel şiddet uyguladıkları ileri sürülen annesi 29 yaşındaki Ayşe K.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 3 yaşındaki B.T.'ye fiziksel şiddet uyguladıkları ileri sürülen annesi 29 yaşındaki Ayşe K. ile annesinin birlikte yaşadığı ileri sürülen 28 yaşındaki Erdal D., jandarma tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. B.T. hastanedeki tedavisinin ardından devlet korumasına alındı.

Dün saat 13.00 sıralarında, Hızırşah Mahallesi Muhtarlığı'na 3 yaşındaki çocuğun annesi ve annesinin birlikte yaşadığı ileri sürülen erkek arkadaşı tarafından dövülüp, tek başına eve kilitlendiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Hızırşah Mahallesi Muhtarı Özay Ermiş, inceleme yapmak üzere söz konusu eve gitti. İçeriden ağlama sesleri gelmesi üzerine Muhtar Ermiş, mahalleden birkaç kişiyi de yanına alarak, anahtarı üzerinde bırakılmış olan kapıyı açıp, içeri girdi. Oturma odasında her iki gözü de morarmış şekilde, ağlarken bulan minik B.T.'nin içler acısı halini gören Muhtar Ermiş ve beraberindekiler, şok yaşadı.

Yaşadıkları nedeniyle korktuğu belirlenen B.T., evden alınarak Muhtarlığa götürülüp, sakinleştirildi. Ardından da durum jandarmaya bildirildi. Jandarma, B.T.'yi alıp Datça Devlet Hastanesi'ne götürüp, gerekli tedavilerini yaptırırken, durum savcılığa da bildirildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine çocuğa şiddet uyguladığı belirlenen bir otelde bulaşıkçılık yapan annesi Ayşe K. ile 2 yıldır birlikte yaşadığı ileri sürülen Datça Belediyesi'nin taşeron firmasında temizlik işçisi olarak çalışan erkek arkadaşı Erdal D.'yi aynı gün gözaltına aldı. Ayşe K.'nin şiddet uyguladığı ileri sürülen tek çocuğunun babasından bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma davalarının sürdüğü öğrenildi. İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Talihsiz B.T.'nin ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Muğla Çocuk Sığınma Evi'nde koruma altına alındığı açıklandı. Hızırşah Mahallesi Muhtarı Özay Ermiş, ihbar üzerine olayın yaşandığı eve geldiğini belirterek, "İçeriden çocuğun ağlama sesleri geliyordu. Mahalleli ile içeri girip, çocuğu kurtardık. Çocuk çok kötü darp edilmişti. Çocuğun güvenliğini sağlamak için evden alıp, muhtarlık binamıza getirdim. Çocuğu güvenliğe aldıktan sonra, jandarmaya bilgi verdim. Ailesini aradım. Mahallede bir ön araştırma yaptım. Vatandaşlara sorup soruşturdum. Çocuğu sürekli evde yalnız bir şekilde bırakıp işe gittiklerini öğrendim. Soruşturma başlatıldı. Umarım çocuk bu travmayı en kısa sürede atlatır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Şiddet uygulanan 3 yaşındaki B.T.'nin yaşadıklarını komşularına anlatırken görüntüsü

-3 yaşında çocuğa şiddet uygulayan anne Ayşe K. ve birlikte yaşadığı ileri sürülen erkek arkadaşı Erdal D.'nin (29) adliyesine getirilmesinden görüntü

-Hızırşah Mahallesi Muhtarı Özay Ermiş ile röp.

-Olayın meydana geldiği Hızırşah Mahallesi'ndeki evin dışarıdan genel görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

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