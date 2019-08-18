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DHA YURT - 4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü: 4 ölü (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 02:12 | Son Güncelleme

4 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU Bartın'da Kışla Sel Kapanına devrilen otomobildeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

4 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Bartın'da Kışla Sel Kapanına devrilen otomobildeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada otomobil 6 metre derinlikte bulunurken, baba Hüseyin Özgüç otomobilin içinde, İlyas Özgüç, İsmail Özgüç ve Muhammet Karakaş'ın cesetleri ise otomobilin 10 metre yakınında bulundu. Cenazelerin çıkarılışı sırasında bölgede bekleyen aileleri sinir krizleri geçirdi.

Otomobili çıkarma çalışmasının hava aydınlandıktan sonra yapılması kararlaştırıldı. Bartın Vali Vekili Gökhan Gürbüzerol, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ölenlerin cenazelerini çıkarma çalışmaları

Haber-Kamera: Ayhan ACAR / BARTIN,(DHA)

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