DHA YURT - 4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU REHİN ALIP SİPER EDEN PKK'LIYI ÖLDÜRÜP ŞEHİT OLDU (geniş haber)

BATMAN'da bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı teröristin gizlendiği binanın 4'üncü katındaki eve operasyon düzenlendi. Polisleri görünce ateş açıp, binadaki 4 yaşındaki erkek çocuğu rehin alarak siper eden terörist, öldürülerek etkisiz hale getirildi. Çocuğun zarar görmemesi için hassas davranıp, kendisini tehlikeye atarak çatışmada ağır yaralanan polis memuru Birol Öztekin (49) ise kurtarılamayarak şehit oldu.

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bombalı eylem hazırlığında olan PKK'lı bir teröris Adnan Aktaş'ın merkez Hilal Mahallesi'ndeki Çiftçi Apartmanı'nın 4'üncü katındaki dairede kaldığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle akşam saatlerinde teröristin kaldığı eve operasyon düzenledi.

TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRİP, ŞEHİT OLDU

Polislerin 'Teslim ol' çağrısına yanındaki tabancayla ateş açarak karşılık veren terörist Aktaş, binanın koridorunda gördüğü 4 yaşındaki erkek bir çocuğu da rehin alıp, kendisine siper olarak kullandı. Çocuğun zarar görmemesi için hassas davranan polislerden Birol Öztekin, hayatını tehlikeye atıp, teröristi etkisiz hale getirirken, yaşanan çatışmada ağır yaralandı. Çocuğun yaralanmadan ailesine teslim edildiği çatışmada ağır yaralanan polis memuru Öztekin, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Özel Yaşam Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Öztekin, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Batman Valisi Hulusi Şahin de hastanede gelip, olayla ilgili İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'dan bilgi aldı. Polisler, operasyon düzenlenen evde yaptıkları aramada ise 2 el bombası ile tabanca ele geçirdi.