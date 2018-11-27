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DHA YURT - 4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU REHİN ALIP SİPER EDEN PKK'LIYI ÖLDÜRÜP ŞEHİT OLDU (geniş haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 21:15 | Son Güncelleme

BATMAN'da bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı teröristin gizlendiği binanın 4'üncü katındaki eve operasyon düzenlendi.

BATMAN'da bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı teröristin gizlendiği binanın 4'üncü katındaki eve operasyon düzenlendi. Polisleri görünce ateş açıp, binadaki 4 yaşındaki erkek çocuğu rehin alarak siper eden terörist, öldürülerek etkisiz hale getirildi. Çocuğun zarar görmemesi için hassas davranıp, kendisini tehlikeye atarak çatışmada ağır yaralanan polis memuru Birol Öztekin (49) ise kurtarılamayarak şehit oldu.
Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bombalı eylem hazırlığında olan PKK'lı bir teröris Adnan Aktaş'ın merkez Hilal Mahallesi'ndeki Çiftçi Apartmanı'nın 4'üncü katındaki dairede kaldığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle akşam saatlerinde teröristin kaldığı eve operasyon düzenledi.

TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRİP, ŞEHİT OLDU
Polislerin 'Teslim ol' çağrısına yanındaki tabancayla ateş açarak karşılık veren terörist Aktaş, binanın koridorunda gördüğü 4 yaşındaki erkek bir çocuğu da rehin alıp, kendisine siper olarak kullandı. Çocuğun zarar görmemesi için hassas davranan polislerden Birol Öztekin, hayatını tehlikeye atıp, teröristi etkisiz hale getirirken, yaşanan çatışmada ağır yaralandı. Çocuğun yaralanmadan ailesine teslim edildiği çatışmada ağır yaralanan polis memuru Öztekin, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Özel Yaşam Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Öztekin, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Batman Valisi Hulusi Şahin de hastanede gelip, olayla ilgili İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'dan bilgi aldı. Polisler, operasyon düzenlenen evde yaptıkları aramada ise 2 el bombası ile tabanca ele geçirdi.

VALİLİK: EV ARAMASI SIRASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI
Batman Valiliği, 1 polisin şehit olduğu olayla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, çatışmanın ev araması sırasında çıktığı belirtilerek, şöyle denildi:
"İlimiz Emniyet Müdürlüğünce 27.11.2018 Salı günü ilimiz merkez Hilal Mahallesi'nde yapılan ev araması esnasında çıkan çatışmada 1 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, çatışmada yaralanan 1 kahraman polis memurumuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olmuştur. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."

ACI HABER EŞİ VE ABLASINA VERİLDİ
Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli polis memuru Birol Öztekin'in şehadet haberi, memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki anne ve babasının daha önce yaşamlarını yitirmesi üzerine Batman'da bulunan eşi ile İstanbul'da oturan ablasına emniyet yetkililerince verildi. 3 çocuk babası Öztekin'in naaşının, eşinin belirleyeceği adreste toprağa verileceği belirtilirken, şehit polisin İstanbul'da bulunan ablasının ise Batman'a gelmek üzere yola çıktığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yeri cep telefonu görüntüleri
-Olayın yaşandığı sokak ve bina
-Polis ekiplerinden görüntü
-Genel ve detaylar
-Şehidin fotoğrafları

Haber-Kamera: Arif ARSLAN - Reşat YİĞİZ / BATMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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