HABER

DHA YURT - 6 KATLI BİNANIN SON KATI VE ÇATISI ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 07:26 | Son Güncelleme

SAMSUN’da 6 katlı bir binada yangın çıktı.

SAMSUN’da 6 katlı bir binada yangın çıktı. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangında apartmanın altıncı katı ve çatısı alev alev yandı. Binada oturanlar itfaiye anonsu ile dışarı çıkarıldı.

İlkadım İlçesi Baruthane Mahallesi 795'inci sokakta bulunan 6 katlı apartmanda sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıyı ve altıncı kattaki daireleri saran alevler rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Bu sırada bina sakinleri korku dolu anlar yaşandı. İhbar üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri anons yaparak binayı tahliye etti. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan bölgede sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Cep telefonu görüntüsü
+++
-İtfaiyenini müdahalesi
-Yanan binadan detay

Haber-Kamera: Tayfur KARA /SAMSUN,(DHA)

PARTNERLibido nasıl yükseltilir? İşte en önemli adımlarLibido nasıl yükseltilir? İşte en önemli adımlar
Günlük burç yorumları: 2 Kasım Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 2 Kasım Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları
Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar varSivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Aydilge: 'Hastalığımla barışığım'

Aydilge: 'Hastalığımla barışığım'

Arkadaşları tarafından tuzağa düşürüldüler! Önce sarhoş ettiler sonra da gasp ettiler

Arkadaşları tarafından tuzağa düşürüldüler! Önce sarhoş ettiler sonra da gasp ettiler

Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adliyede korkunç ifade! 'Malzeme olsa kendimi patlatırdım'

Adliyede korkunç ifade! 'Malzeme olsa kendimi patlatırdım'

İstanbul'da markette kabus dolu anlar

İstanbul'da markette kabus dolu anlar

İstanbul'da operasyon! 50 şüpheli aranıyor

İstanbul'da operasyon! 50 şüpheli aranıyor

İbrahim Kalın'a yeni görev!

İbrahim Kalın'a yeni görev!

Sivas'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Türkiye'de hangi yaşta kaç kişi yaşıyor

Türkiye'de hangi yaşta kaç kişi yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.