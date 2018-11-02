DHA YURT - 6 KATLI BİNANIN SON KATI VE ÇATISI ALEV ALEV YANDI

SAMSUN’da 6 katlı bir binada yangın çıktı. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangında apartmanın altıncı katı ve çatısı alev alev yandı. Binada oturanlar itfaiye anonsu ile dışarı çıkarıldı.
İlkadım İlçesi Baruthane Mahallesi 795'inci sokakta bulunan 6 katlı apartmanda sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıyı ve altıncı kattaki daireleri saran alevler rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Bu sırada bina sakinleri korku dolu anlar yaşandı. İhbar üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri anons yaparak binayı tahliye etti. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.
Öte yandan bölgede sağlık ekipleri de hazır bekletildi.
Görüntü Dökümü:
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-Cep telefonu görüntüsü
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-İtfaiyenini müdahalesi
-Yanan binadan detay
Haber-Kamera: Tayfur KARA /SAMSUN,(DHA)
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