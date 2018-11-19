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DHA YURT - 7'NCİ KATTAKİ EVİNE BALKONDAN GİRMEK İSTEYEN GENÇ KIZ ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 06:34 | Son Güncelleme

ADANA'da apartmanın 7'inci katındaki evinin anahtarını içeride unuttuğu için merdiven dairesinin balkonundan kendi balkonuna girmeye çalıştığı öne sürülen Buse Kurt (20), düşerek öldü.

ADANA'da apartmanın 7'inci katındaki evinin anahtarını içeride unuttuğu için merdiven dairesinin balkonundan kendi balkonuna girmeye çalıştığı öne sürülen Buse Kurt (20), düşerek öldü. Olay yerinde inceleme yapan polislerin, evinin anahtarını paspasın altında bulması dikkat çekerken düştüğü sırada Kurt'un yanında olduğu iddia edilen arkadaşı Oğuz G. ise gözaltına alındı.
Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Gece arkadaşı Oğuz G. ile eve gelen Buse Kurt, iddiaya göre anahtarını içeride unuttuğu için zile basıp kardeşinin kapıyı açmasını bekledi. Kardeşini uyandıramayan Kurt, kredi kartıyla kapıyı açmak istese de başarılı olamadı. Çareyi merdiven dairesinin balkonundan evin balkonuna geçmekte bulan genç kız, dengesini yitirip, 7'inci kattan aşağı düştü. Sesi duyup, balkona çıkan apartman sakinlerini, yerde bir kadının yattığını görünce durumu polise ve 112 Acil Sağlık'a bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, beton zemine çakılan genç kızın öldüğü belirlendi.
ANAHTAR, PASPASIN ALTINDA BULUNDU
İnceleme yapmak için 7'inci kattaki daireye çıkan polisler, paspasın altında anahtar buldu. Anahtarın genç kızın evine ait olduğunu saptayan polisler, Kurt'un arkadaşı Oğuz G.'yi ifadesini almak için karakola götürdü. Genç kızın cesedi polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerindeki polis aracından görüntü
- Apartmanın dış görüntüsü
- Yerde üzeri örtülü Buse Kurt'un cesedi
- Evde inceleme yapan polislerin patlayan fotoğraf makinesi flaşı
- Olay yeri inceleme polislerinin çalışması
- Cenaze aracından görüntü
- Cesedin tabuta konulması
- Tabutun cenaze aracına taşınması
- Cenaze aracının gidişi
SÜRE: 01'49" - BOYUT: 204 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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